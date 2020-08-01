第2期霧峰區錦州段原民社宅基地，規劃111年動工，預計114年底完工，約興建333戶。（原民會提供／陳世宗台中傳真）

市政顧問邱孟玲與多位原住民各族群耆老、社團代表等，均出席說明會及開發基地定點祈福活動。（原民會提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府持續興建社會住宅，並針對原住民朋友規劃專屬的社會文化住宅，分兩期於沙鹿區平等段、霧峰區錦州段公有土地推動，合計興建602戶優質好宅，預計分別於110及111年原民日動土興建，結合社福、醫療、青創及產業等資源，提供優質居住環境，同時傳承原住民族傳統文化。

今日舉辦「2020臺中市設置第二期(霧峰區錦州段)原住民專屬社會文化住宅地方說明會暨開發基地定點祈福活動」，原民會表示，截至今年6月底，中市原住民人口已達3萬5547人，且遷居都會區原民人口持續增加，為解決居住及文化傳承等問題，市府推動興建兩期原住民專屬社會文化住宅。

原民會指出，其中，第1期沙鹿區平等段原民社宅約可興建269戶，規劃110年動工，預計113年底前完工；第2期霧峰區錦州段原民社宅基地，規劃111年動工，預計114年底完工，約興建333戶，兩期合計約可提供602戶。

原民會表示，原民社宅以好宅居、好住處、好社福、好會秀等四個面向規劃設計，空間設有祭儀廣場、都市農園、多功能活動中心、部落廚房等特色，除房屋硬體設備提供外；更透過社福、醫療、青年育成、社造與經濟產業等服務資源導入，讓原住民有更安全與穩定的生活環境，並協助其逐步與社會接軌，提升居民生活安定度。

今日包括原民會主委林益陸、地政局主任秘書黃冰如、市議員黃仁、李天生、市政顧問邱孟玲與多位原住民各族群耆老、社團代表等，均出席說明會及開發基地定點祈福活動；台中市議會副議長顏莉敏、立法委員伍麗華、市議員蘇柏興等也派代表到場參加。

(中時 )