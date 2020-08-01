立委何欣純（後左2）關心農業問題與當地農友座談，有農友說，肥料管制與缺工問題嚴重，盼能解決。（立委何欣純服務處提供／張妍溱台中傳真）

中橫開通適逢60周年，台中市民進黨立委何欣純與地方民代，日前走訪梨山地區，關心農民缺工問題及會勘當地脆弱路段修繕情形；何欣純指出，中橫常有坍方落石發生，安全仍須考量，且開通總工程經費龐大，須與中央研商開通計畫，交通順、旅遊就順，吸引遊客進到梨山觀光，品嘗當地高山梨及水蜜桃。

民進黨立委何欣純表示，中橫歷經921重創，20多年來受到各界關心，中橫究竟要不要開通？開通上線、下線或其他方式？在生態環保與交通經濟之間，真的很難決定，尤其坍方路段開通總工程經費達2、3百億元，她積極向中央爭取，讓更多觀光客可進到梨山旅遊，而民眾也能買到更實惠的梨山特產。

何欣純關心農業問題與當地農友座談，有農友說，肥料實名制上線後相關手續繁複，很多農友年紀大了，操作造成困擾；肥料總量管制後，山區有時缺肥；另缺工嚴重，雖有「農業外勞」措施，但農友抱怨，申請規定繁瑣，何欣純說，要求農委會與勞動部檢討申請流程，農委會須研擬其他政策方式解決缺工問題。

台中市梨山地區被稱為「水蜜桃故鄉」，座談會上有來自大里、太平及霧峰等地區，上百位農友及家眷齊聚，有人表示在梨山耕作幾十年，用一己專業技能，栽種出美味的農產品，梨山如同他們第2個家，盼何協助大家，解決當地交通、缺工等問題，何當場允諾幫忙。

另教育部2016年開始推動「校園美感環境再造計畫」，何欣純並與教育部次長蔡清華，當天參訪執行該計畫的梨山國中小學；以設計、創意的力量，將在地文化、自然景致、藝術元素融入校園空間，成為亮點學校。

(中時 )