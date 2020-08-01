中油宣布8月份國內氣價調整方案。其中，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調整；國內天然氣價格平均調降2.97％。

中油表示，液化石油氣類之價格係依「中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；8月份國際液化石油氣合約價 Cp較7月上漲，依液化石油氣計價公式計算結果，8月份液化石油氣每公斤原應調漲0.5元。

考量COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，為減輕民眾負擔，8月份價格不調漲，由中油暫時吸收；另加計先前未調足之吸收金額每公斤4.3元，累計吸收金額為每公斤4.8元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，2日起平均調降2.97％，其中公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調降0.21元；以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約6.3至9.45元。

(工商 )