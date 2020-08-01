日本長野縣推動「ONE NAGANO緣份計畫」，1日在勝興車站以線上直播方式與持續辦理台日交流。（三義鐵道自行車提供／巫靜婷苗栗傳真）

日本長野縣推動「ONE NAGANO緣份計畫」，1日在勝興車站以線上直播方式與持續辦理台日交流。（三義鐵道自行車提供／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎疫情肆虐全球，台日交流活動不中斷，日本長野縣推動「ONE NAGANO緣份計畫」，1日與苗栗縣政府文觀局、三義鄉公所、三義鄉舊山線休閒農業區推動發展協會合作，在勝興車站前架起大型螢幕，播放長野縣觀光影片及直播善光寺演唱會，讓民眾不必出國也能感受日本風情。

苗栗縣三義鄉與日本長野縣都有舊鐵道觀光文化，雙方簽署觀光友好協定後，三義舊山線鐵道自行車與長野縣信濃鐵道實施「以票換票」的優惠，但今年受到疫情影響民眾無法出國旅遊，台日交流改變方式進行，1日在勝興車站前架起大螢幕，播放來自長野縣的問候與美麗風光。

日本長野縣松本市長臥雲義尚在影片中說到「希望疫情解封後，大家第一個到長野來」，問候影片中還有日本人舉出中文看板，感謝台灣對賑災及防疫的付出，充分展現台日友好情誼，同時希望透過音樂的力量為台日雙方的防疫工作加油打氣，期待台灣民眾疫後再次造訪長野縣。

日本長野觀光機構委託台灣聯繫人陳劭瑜表示，過去日方曾來觀摩三義Rail Bike，這次因疫情無法來台，所以改成線上直播交流。台日合作振興觀光，業者游志勇指出，即日起至9月30日搭乘三義Rail Bike可獲得摸彩券，有機會抽中「日本長野縣來回雙人機加酒及觀光列車六文乘車券」，讓民眾暢遊三義後，也能在疫情過後暢遊長野縣。

(中時 )