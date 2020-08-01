中科管理局長許茂新表示，中科已引進211家高科技廠商，2020年營業額預估將達8150億元目標，今年到6月底園區就業人數達5萬1870人，將再同創新紀錄。（盧金足攝）

中科1日與台中市就業服務處舉辦徵才，提供逾700個工作機會，最高薪資上看8萬3000元，投遞履歷1351人次，初步媒合率近5成。（盧金足攝）

這次徵才活動號召到「台灣半導體龍頭」台積電、「全國齒輪製造第一大廠」和大工業及「台灣地區第二大品牌隱形眼鏡製造商」永勝光學(海昌眼鏡)等大廠。（盧金足攝）

中科與台中市勞工局攜手舉辦「2020薪有所屬-前進中科‧啟動未來」中科園區廠商聯合徵才活動。（中科提供／盧金足台中傳真）

不受疫情影響，中科2020年營業額預估達陣8150億元目標，園區就業人數突破5萬多人，雙雙創歷史新高，投產量放大，人力需求激增，中科1日與台中市就業服務處舉辦徵才，提供逾700個工作機會，最高薪資上看8萬3000元，投遞履歷1351人次，初步媒合率近5成。

後疫情時代拚經濟！台中市勞工局攜手中部科學園區管理局，1日舉辦「2020薪有所屬-前進中科‧啟動未來」中科園區廠商聯合徵才活動，包括台積電、台灣美光、矽品精密、橋椿金屬與和大工業等20家科學園區廠商參加，提供逾700個工作機會，最高薪資上看8萬3000元。

中科管理局長許茂新表示，中科園區已引進211家高科技廠商，2019年營業額達7972.32億元，創歷史新高，2020年營業額預估將達8150億元目標，今年到6月底園區就業人數達5萬1870人，同創新紀錄。

中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年上半年已陸續舉辦31場次單一廠商徵才活動，這次徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、和大工業、橋椿金屬等20家園區廠商釋出工程師、技術員、行政等逾700個職缺。

獲悉很多知名大廠徵才，各攤位前求職人潮絡繹不絕，盼望能爭取到適合的工作，今日計有800多名求職者參加媒合，也在現場面試，還有50多人採預約視訊面試。

中科表示，為配合防疫措施，廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，參加者須配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及填寫健康聲明書。

另為協助求職者進行職涯規畫及提升錄取機會，同時舉辦「履歷健診」、「職涯諮詢」，協助求職者進行職涯探索並提升錄取率，由活動所提供的就業服務，處處可見中科管理局及台中市就業服務處的用心，廣受現場求職民眾好評。

勞工局說，中部科學園區是台中的科技工業重鎮，產業包含光電、半導體、精密機械及生物科技等，是許多應屆畢業生及擁有科技夢想求職者的理想工作園區，每年總是吸引大量求職者尋職。

這次徵才活動號召到「台灣半導體龍頭」台積電、「全國齒輪製造第一大廠」和大工業及「台灣地區第二大品牌隱形眼鏡製造商」永勝光學(海昌眼鏡)等大廠，現場提供逾700個工作機會，其中「世界級封測大廠」矽品精密工業更是一口氣釋出超過170個職缺，並開出最高薪資8萬3000元的製造主管職缺吸引人才。

(中時 )