前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，台北市長柯文哲日前則是在第一時間在臉書PO文，放上了一張李登輝的倦容照片，引發部分網友質疑批評。而柯文哲也解釋，那是與李登輝最後合照的照片，當時他身體已不太好，那張照片有紀念價值和歷史意義。然而，針對此事，台北市長夫人陳佩琪今(1日)在臉書發文，「看到這種報導，實在驚訝到無言」。

柯文哲表示，自己是醫生，在醫學中心也是VIP，也知道李登輝最後還是太辛苦了，沒有醫生敢決定拔管，所以最後他沒去看李登輝，因為知道死亡的過程，最後時間留給家屬。至於李登輝給柯文哲最大的影響為何，柯笑說，不可以告訴你們。

陳佩琪在臉書說，不久前曾經跟先生說，「得媒體者得天下」，先生聽了點頭如搗蒜，還讚美「佩琪很聰明，金句連連」，但她可沒怎麼高興，因為這是大家都知道的事情，當九成媒體檢討對手而不檢討自己時，自然沒有壓力，人事布局、文官任命，國營事業，都自己說了算，出事了，說聲「我們都用人唯才」，接著換一個更效忠的就好了。

陳佩琪進一步說，「Ptt的匿名攻擊，會讓一個駐外使節輕生，一篇媒體的報導：『總統府和立院的電梯修繕造假，也和北市府有關』，讓市府基層承受不可承受之重。不知道立院和總統府的電梯是否也歸北市建管處負責？我不是想干涉先生政務， 只是事關公共安全的電梯，大家都可關心吧。」

談到此，陳佩琪也說，當人反擊無力，或根本無力反擊時，下場就是如下…，「一張緬懷李前總統、兩人握手的相片竟也被拿來說嘴，看到這種報導，實在驚訝到無言，隨手捻來的一張相片上的人物布局，竟可作出如此離譜的聯想！」

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