首場摸文蛤活動吸引近5000人參與，8月16日當天還有另外一場。（莊曜聰攝）

2020台南七股海鮮節開跑，重頭戲觀光赤嘴園摸文蛤體驗1日登場，台南市長黃偉哲（右五）主持活動開幕，邀民眾來台南「好七逃」。（莊曜聰攝）

天氣炎熱，親子體驗摸文蛤，小朋友乾脆泡在水中消暑。（莊曜聰攝）

現場還有七股現撈海鮮免費品嚐。（莊曜聰攝）

「擠爆了！」2020台南七股海鮮節1日開跑，現場出現報復性出遊熱潮，招牌活動「摸文蛤體驗」吸引近5000名遊客前來，不只六孔碼頭湧現排隊長長人龍，周邊道路也塞爆，連市長黃偉哲車隊都差點擠不進來，盛況是歷年之最，炎熱天氣下，遊客依序走入水中，彎腰或蹲下身伸手摸文蛤，消暑又好玩，場面熱鬧滾滾。

由台南市政府觀光旅遊局與七股區公所舉辦的七股海鮮節，首場系列活動「觀光赤嘴園暨文蛤體驗」在六孔碼頭舉行，舉辦多年口碑不錯，加上今年因應新冠肺炎疫情，場次減半，但活動場域也擴大1倍，昨日一早就有人來排隊卡位，從外地前來台南的旅客比例相當多。

中午過後人潮湧入，進入會場的南31線道路旁停滿車輛，連會車都有難度，警方也趕緊派員疏導單向通行，為紓解現場人流，開幕儀式與下水摸文蛤同步舉行，下水的民眾有人打赤腳、有人穿著雨鞋，小心翼翼的摸起文蛤來，不少小朋友乾脆泡在水裡，清涼暢快，從台中來的謝小姐才不到半小時就挖了快1台斤文蛤，直說划算。

市長黃偉哲上一場行程是頒獎典禮，因為穿著皮鞋沒法下水感到可惜，他說摸文蛤時雙腳踏在冰涼的海水與細沙中，體驗回歸大自然的生態趣味，適合家庭共遊同樂，南市沿海有親水活動、有好吃海鮮，七股海鮮節也值得一玩再玩。

七股區公所表示，海鮮節的摸文蛤體驗在8／16還有另一場次，下午2點30分到5點，會視當天潮汐狀況而定，同時間還有一見雙雕藝術季、將軍吼夏日音樂節等活動，建議遊客可規畫相關配套行程，暢玩台南濱海地區。

(中時 )