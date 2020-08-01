病媒松斑天牛的蛹。（金門縣林務所提供）

縣林務所懸掛誘捕器捕捉病媒松斑天牛。（金門縣林務所提供）

金門地區松樹遭具高度傳染力的「松材線蟲」入侵危害，病死株數量連年穩定增加，今年發病高達2363株，其中858株已枯死。縣林務所4日起展開病木伐除作業，並首度懸掛費洛蒙誘捕器，希望有效控制媒介昆蟲松斑天牛蟲口數。

縣林務所長鐘立偉指出，該所委託〈台灣樹木保育公司〉進行地區松材線蟲萎凋病疫情調查，主要分布地點包括昔果山、鵲山等區域。松樹萎凋病的病原為松材線蟲，做為傳播媒介的松斑天牛從染病松樹羽化飛出後，啃食鄰近健康松樹的幼嫩枝條，並使病原松材線蟲傳染給其他松樹。

林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，在4至8周內即枯萎死亡。枯死後針葉不脫落，仍會遺留在枯木上，呈現鮮豔的紅褐色。這些紅通通的病木散佈在林區四處，是松斑天牛的理想產卵環境，如不及時妥善處理，又將造成疫情的擴散。

目前，該所規畫於年度上、下半年，各辦理松材線蟲疫病監測調查1次，經申請同意後以無人機空拍，搭配地面調查標定等方式，來掌握病木分布並隨即伐除，同時確認過程中無疏漏或誤伐健康林木。

病木伐除之後，除受限地形無法運出之病木，將採用就地封存的方式處理外，其餘病木將使用空氣燃燒櫃焚毀。相關病木伐除作業預定8月4日起陸續展開，預定10月上旬完成。

鐘立偉說明，松材線蟲入侵危害地區松樹多年，雖然早年種植的濕地松等松樹，天然更新情形良好，但近年來的病死株數量仍穩定增加，而過去使用的藥劑防治成效有限，今年開始試用性費洛蒙進行誘捕，希望透過多元的方式，減少疫病傳播速度。

(中時 )