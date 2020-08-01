台中市立神岡高工1日改制揭牌，台中市長盧秀燕等人出席共同見證。（陳淑娥攝）

台中公立神岡國中改制為神岡高工， 1日舉行揭牌儀式，是台中第一所技術型完全中學，開設機械、手工具業等相關課程。109學年度首度招生，有機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，為台中培育機械人才。

神岡高工改制揭牌儀式熱鬧昨日登場，除市長盧秀燕出席，教育局長楊振昇、經發局長張峯源、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、吳顯森、賴朝國、蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃及立法院院長辦公室機要顧問洪慈庸也到場見證。

台中市長盧秀燕表示，潭雅神地區有30萬人口，是台中重要產業聚落，但長期以來沒有公立高中職，市府盤點後，決定把神岡國中改制為神岡高工，開設機械、手工具業等相關課程。

盧秀燕指出，硬體方面，市府投資約3億元興建校舍、圖書館、實習大樓等；軟體方面，再加碼一億元投資師資、設備增添等，目前已有許多在地企業有意與學校產學合作，讓孩子有務實實習機會、就近培養人才，另外，也特別感謝立委楊瓊瓔、立法院院長辦公室機要顧問洪慈庸積極爭取中央預算補助。

教育局長楊振昇指出，台中市目前有10所完全中學，高中部都是普通科，加上神岡高工就有11所，考量潭雅神是台中工具機產業重鎮，神岡高工設定為技職類學校，為台中第一所技術型完全中學，109學年度首度招生，有機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，為台中培育機械人才。

為慶祝母校嶄新發展，市政顧問、前神岡鄉長王堃棠號召台灣手工具工業同業公會榮譽理事長吳傳福等校友會與家長會成員，購買500個五金板手回贈，未來將評估神岡高工需求再回饋教學物資。

(中時 )