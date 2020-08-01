（在僑光科大董事長陳伯濤（中）監交下，第14任校長余致力（右）今日完成交接暨就職。圖／曾麗芳）

僑光科技大學今（1）日舉行第14任校長交接暨就職典禮。新任校長余致力致詞時表示，僑光未來發展願景，就是「躍升為中部最佳私立科技大學」，他將以「建立團隊、推動品管、落實評估、多元行銷、拓展人脈、爭取資源」六項策略，來落實四大辦學目標，實現僑光的願景。

教育部技職司長楊玉惠致詞時表示，僑光歷史悠久、體質優良、上萬名學生辦學績效出色，「僑光是幸福學校，福利金、三節獎金、正常寒暑假等，非常多的人性化福利」，學校願意給老師這麼好的教學環境，老師是要以永續為目標，則關鍵在於把學生教好。

楊玉惠強調，學校要期許校長將四個任務達成，一是企業重視員工的人格及品德，因每個企業有不同的文化，但只要員工具備好的品格、學習態度，便可縮短文化差異；二是學校應重視專業實習能力的培養，包含場所、場域、課程設計；三是雙語能力，應重視生活溝通能力、職場專業英語；四是落實學校老師的教學評鑑，可提升教學品質。

僑光科大董事長陳伯濤致詞時表示，很榮幸聘請余致力教授至僑光任第14任校長。余校長是美國喬治亞大學公共行政學博士，學術成就卓越豐碩；返國後，在世新大學任教多年，歷任學術副校長、研發長、行政管理學系主任等，教育行政資歷豐富，並曾擔任台灣政治學會會長、高教評鑑中心公共事務學門與警政學門召集人、行政院中央廉政委員會委員、行政院國家政務研究班、高階領導研究班指導考評委員等殊榮，學經歷豐富，深受各界肯定，極具服務熱忱。

陳伯濤期許僑光科大在余致力校長的領導下，能夠達到四項近期目標，一是強化品德教育，鼓勵全校教師關懷、教導學生做人處事；二是發揮僑光雙語校園與彈性雙語課程，鼓勵學生輕鬆掌握英語溝通的能力；三是透過就業導向的客製化模組與校外實習，達到畢業即就業、百分百就業的目標；四是教職員工評鑑制度化與行政程序追求零缺點，「讓僑光科大優良傳承繼續發光發熱，帶領僑光走向另一個高峰。」

余致力致詞時表示，從董事長提出的未來四大辦學目標，看見僑光發展的願景，是要讓僑光「躍升為中部最佳私立科技大學」。當願景與目標都很清楚，接下來的問題就是策略，余致力表示，將以「建立團隊、推動品管、落實評估、多元行銷、拓展人脈、爭取資源」六項策略，來落實四大辦學目標，實現僑光的願景。

余致力特別感謝父母為他取名「余致力」這個名字，讓他這一生做任何事都特別用心盡力，「從今天起，余將致力使僑光躍升為中部最佳私立科技大學：讓校友引以為榮、認同支持；使教職員工能安身立命、成長發展；給學生一張能追求優質人生的證照，為中華民國的富強康樂盡一份心力。」

(工商 )