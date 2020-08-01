國民黨內傳出，高雄市長補選候選若失利，黨主席江啟臣應請辭，甚至有人建議提案提前改選黨主席，詢及屆時是否接手黨魁，前黨主席朱立倫今天表示，不要讓任何危機成為事實，國民黨應團結努力，讓市長候選人李眉蓁順利當選，「在8月16日之後，黨內還是要團結，由江啟臣帶領大家一起修憲改造」。

談及高雄市長補選的選情，朱立倫下午出席「林炳存個展開幕式」受訪表示，恭喜高雄市議員曾麗燕順利當選議長，今天還和曾通過電話，希望延續這股團結氣氛、勝選努力的成果，接下來大家全力支持高雄市長候選人李眉蓁，他下週還要到高雄幫李眉蓁加油。

至於黨內傳出高雄市長補選失利，黨主席江啟臣應請辭的傳聞，朱立倫說，前段時間議長補選時，也有這樣的質疑，把它當作危機意識，顯示大家要更團結努力，不管他自己、江啟臣以及大家都要努力支持李眉蓁，催出支持者在8月15日當天出來投票。

媒體追問，傳出江啟臣請辭後，有人提案提前改選黨主席，屆時是否接手黨魁，朱立倫強調，現階段唯一的一條路就是全力努力，不要有任何假設，之後還有黨內改革、修憲議題等事項要做，「8月16日之後，黨內還是要團結，江啟臣將帶領大家一起修憲改造」。

(中時 )