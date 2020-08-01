參加健行民眾全家大小出動，疫後一起出來動一動。（許家寧攝）

用腳旺台灣健行活動，滿滿人潮與攤商，宛如如夏日嘉年華。（許家寧攝）

香帥蛋糕董事長王志德（左）帶領大家做健康操，為健行活動暖身。（許家寧攝）

近千名參加健走民眾齊做暖身操，讓身體更健康。（許家寧攝）

讓愛傳遞，汐止千人周末健走用腳旺台灣 。（許家寧攝）

響應防疫新生活，2020用腳旺台灣親子健行嘉年華，1日與在地美食香帥蛋糕合作，吸引近千名人大手拉小手，從基隆河自行車道出發，沿著河畔、星光橋等地健走，不僅有氣球阿明逗趣表演，還有管絃樂隊陪伴弱勢團體同樂，共度歡樂周末時光。

周末艷陽高照，民眾齊聚汐止香帥芋製所，滿滿人潮與攤商有如夏日嘉年華，為讓愛傳遞，活動邀請新北華山基金會、更生保護會弱勢家庭，一起健走運動、欣賞音樂饗宴，香帥蛋糕董事長王志德帶領大家做健康操暖身，下午3點準時鳴槍健走。

王志德說，用腳旺台灣汐止健走活動，今年受疫情影響延至8月，隨著疫情趨緩，邀民眾趁著周末出來動一動，呼吸新鮮空氣，全程5公里的健行路線，還可欣賞沿岸美景，更有美妙的音樂聆聽，途中特別安排街頭藝人魔術表演，為民眾加油打氣。

活動終點安排抽獎與多項演出，由汐止國小弦樂團開場，旅外歌手柏洋、音樂才女麥婷美聲獻唱，最後由賀蘭、海韻不老聯合管樂團帶來戶外音樂盛宴，現場除有更生人悉心準備的餐車美食，芋製所內還可品嘗免費的人氣芋頭蛋糕。

本次多項萬元抽獎禮品，由去年首創台灣紀錄，在法國羅浮宮舉辦封館之夜的女企業家、里昂庭國際控股集團董事局主席黃韻庭提供，將《蒙娜麗莎》和《媽祖神明衣》同框之夜，展現台灣傳統手工刺繡與當代時尚的演變，也讓國際看見台灣刺繡的傳藝價值。

(中時 )