高雄巿長補選政見發表會，高雄巿建築公會理事長鄭純茂提問，這2年路平似乎成為最熱門的議題，但政府施政團隊似乎較重視量的政績表現，而缺乏追求高質化永續建築的恆心與毅力，如何讓高雄市容更美麗、市民更幸福？

國民黨候選人李眉蓁表示，路平、燈亮、水溝通這些不都是市長基本該做的嗎？可是民進黨執政20年為什麼連路平都做不好？所以未來她會將這個基本工作好、持續延續。

產業部分，其實高雄講來講去，都是「錢」的問題，如果沒有錢，什麼都不能做，因此最後還是要談到高雄負債3300億的問題，這麼高的負債，讓高雄每年利息就要21億，大家能夠接受嗎？

她也提到，高雄負債這麼多，錢到底都花去哪裡了？財政收支劃分法在陳菊市長任內也不斷的爭取，但陳其邁曾在100年強調，應將財劃法的餅做大並將現行中央特別統籌分配款由4％降至2％，但當了14年的立委、1年半的行政院副院長，從來沒有看過他為財劃法發聲，令人非常遺憾。這樣對得起高雄的市民嗎？

民眾黨吳益政回答，李四川副市長曾跟他講過，來高雄後，一大堆廠商都不認識，所以發包的廠商、價格都跟以前一樣，可是為什麼品質就不一樣，「這是內行人聽得懂」。路平跟水溝通，是一個城市的基礎工作，韓市府在李四川副市長領導下，得到很多的市民肯定。

吳益政提到，還不夠的是，高雄市的人行道不夠寬，大家走路不方便，樹穴不夠寬，就無法種樹。現在極端氣候，可能過幾年高雄就幾乎沒有冬天、沒有寒假，城市的降熱、熱島效應，是整個城市建設都要有的思考。

另外自行車道，前幾年在陳菊市長任內，推動得很好，高雄成為一個模範城市，不過近幾年都不見了，沒有優化甚至縮短。如果擔任市長，他一定重新檢測所有失去的自行車道、人行道，以及怎麼樣讓樹幫整個城市降溫。

吳益政提到，有荷蘭建築師曾以朋友角度說「Kaohsiung is very ugly」，高雄很醜。他認為建築系的朋友在學期間每個都像藝術家，怎麼進入社會後，被法令、被官員，綁得、累得像狗一樣，城市美學是市長要重視的。

他當選後，高雄以後所有公共建築全按照政府採購法最高標準「不殺價」，讓產業從業人員在有發揮空間。話鋒一轉，提到財稅劃分法的改革，他說，他反批陳其邁枉費當過立委那麼多屆，那是立法院職權，不是台北市政府。

他也提到，有年世界大眾運輸年會上不只談安全、輕軌、BRT，它談的主題是Sexy「性感」，要讓大家是喜歡大眾運輸、喜歡搭公車，是一種流行時尚。因此怎麼樣城市喜歡使用大眾運輸，市長要從美學角度、人本交通去思考。

最後，城市不論是建築、交通、路平、滯洪池，極端氣候裡減熱、安全、美學，都是整體要一起思考。在議會質詢上，他也提過高雄市綠建築自治條例，讓屋頂可以裝太陽能板，都是議會、市府年輕公務員、一同推行的，因為高雄去突破，後來中央還來跟高雄學習。

他也提到，很多創新都是從城市開始，市長若有這個概念，能走更快。過去18年，每年他都到到世界各國最好的城市，不管是交通、環保、文創各種經濟的考察，把全世界最適合港灣、工業城市轉型的城市，每個成功案例，像畢爾包、巴賽隆納等，每一個跟高雄很接近的城巿他都去學習。

民進黨候選人陳其邁回答，要把道路鋪好，除了說不管從施工、監工到整個養護都必須有一整套的SOP。他並反問對手李眉蓁說路平總共有20億的預算，卻不清楚20億裡面有12億是中央補助，為什麼中央要補助高雄來做路平，就是因為高雄的人口比台北還多，道路或者是土地的面積比台北多了11倍。面積那麼大，但預算有限就會造成道路的品質上，因為工程造價跟預算規模受到限制。

陳其邁說，監工的部分，未來希望由副市長組成路平監督委員會，包括民眾、專業技師團體以及市府的政風處共同來監工，讓道路的品質能夠同步提升和把關。

陳其邁說，這幾年營造業或是建築師的朋友，共同參與整個城市美學，但碰到了很多困難。譬如說缺工的問題、工資上漲的問題及物料成本上升，當政府採購法對這些物料、材料的物價沒有提升，當然沒辦法又要馬兒跑又要馬兒不吃草。

他強調，市政建設就是柴米油鹽醬醋茶，都關係到人民的生活。做為一個市長必須苦民所苦，也必須在關鍵的市政上展現無比的決心和魄力，來推動整個公共工程品質的提升。同時，直轄市的市長也必須跟中央一起以合作代替對抗。

(中時 )