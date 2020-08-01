人渣文本、輔大教授周偉航。（資料照片）

立法院疑似爆發集體貪漬案，據悉，檢調31日上午大動作搜索立法院，今（1）日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明，時代力量黨主席徐永明及助理等10人向法院聲請羈押禁見

檢調31日上午大動作搜索立法院，包括綠營立委蘇震清、時力徐永明，藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍趙正宇等立委辦公室被搜索，並將前立委助理約談到案。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，8月1日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明，時代力量黨主席徐永明及他們的助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方是認為他們涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且他們有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

對此，人渣文本周偉航在臉書表示，「喔喔不知道是哪一家公司，連徐永明都被搜索談惹」！

(中時新聞網)