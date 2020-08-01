國內疫情擴大，今(1)日國內新增7例新冠肺炎病例(案468至474)，其中1例感染源待釐清，這也讓不少國人心慌慌。前副總統陳建仁昨出席「新冠病毒政策對應研討會」被問及，是否每個家庭應備足3個月份的口罩，他認為是可行的。

前副總統陳建仁表示，近來有人問起，「台灣是不是正發生第二波新冠疫情？」，他說現在確實面對第二波挑戰，但台灣自疫情以爆發來防疫工作相對成功。但民眾防疫新生活運動遵從度不到3成，這也讓指揮中心擬宣布，未來5大場合將強制戴口罩。

前副總統陳建仁也提醒，國際上第一波疫情還沒結束，國內一定會有第二波疫情，除了儲備口罩之外，也說出台灣會面臨的數個挑戰，包括民眾帶抗體率偏低、移工佔台灣勞動力的比例不小、疫苗尚未上市以及季節性流感等困境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，在台灣防疫新生活運動應落實，以防不明感染源造成嚴重的社區傳播，雖目前沒有這樣的風險，但還是要請國人共同遵守防疫。

(中時新聞網)