中信兄弟主場進行下半季主題日「LADIES ANDGENTLEMEN小姐與紳士」，邀請到戲劇男神李國毅進場開球，其實李國毅與兄弟投手黃恩賜有段緣分，12年前兩人合作過棒球偶像劇，當時李國毅飾演的是黃恩賜的教練，不過今日則是黃恩賜當起李國毅的教練，指導他開球技巧，而李國毅印象最深的是黃恩賜小六時就能「用瓶蓋丟變化球」。

李國毅曾在12年前與當時年僅小六的黃恩賜一同演出偶像劇《比賽開始》，兩人在今日之前都沒有見過面，隔了12年才又在洲際球場重逢，不過李國毅有在默默關注黃恩賜， 「他加入兄弟就知道這個消息，還跟同劇演員很興奮討論當時的小朋友進職棒了，也知道他後來念台體成為我的學弟，這個緣分也是我來開球的原因，是為了恩賜來的。」

回憶小時候的黃恩賜，李國毅說恩賜以前相當瘦小，沒想到現在又高又壯，「拍戲印象很深刻的是他們小學就很厲害，用掃把桿當球棒、寶特瓶瓶蓋當球，恩賜小時後能用瓶蓋丟出變化球，而且左拐、右拐相當得心應手，打者也能用掃帚打到瓶蓋，讓我很吃驚。」黃恩賜則在一旁害羞表示，小時候都這樣玩的。

戲劇男神李國毅(右)受邀為中信兄弟開球，他曾與兄弟投手黃恩賜(左)一起合作過偶像劇。（鄧心瑜攝）

中信兄弟投手黃恩賜(左)贈送簽名球給李國(右)。（鄧心瑜攝）

此外李國毅也回憶當時在花蓮海邊的拍片時光，「當時拍戲每天要曬8小時，有一次在海邊我以為小朋友身上濕濕的是去玩水，近看才發現手臂上都是曬傷起水泡，原本要他們去擦藥，他們說『不用啦！』然後一掌拍破水泡，我嚇到印象很深刻。」黃恩賜則說當時大家都這樣，習以為常。

李國毅過去飾演過棒球教練，不過本身是練田徑的，相當重視這次開球任務，先前也在個人社群平台貼出練習傳接球的文章，不過這次開球因為不適應投手丘高低落差，開出一顆挖地瓜的球，讓他相當自責，不過黃恩賜在一旁為他澄清，「他其實練習時丟很好，我也有算過18英尺的距離，他球速滿快的，但平地和投手丘不同，來不及到牛棚練習，一顆定生死。」

而李國毅開玩笑說12年前就看好黃恩賜未來無可限量，也相信他之後有更出色的表現，期待黃恩賜入選中華隊的那天，到時他若有機會也想到現場為他加油，黃恩賜則在一旁害羞表示自己會努力。

李國毅為中信兄弟開球。（中信兄弟提供）

(中時 )