綠粉專稱「貪汙可接受」 網回憶韓國瑜這句話：高下立判！

立法院爆發SOGO案，包含時代力量主席徐永明等6名立委涉收賄弊案遭檢調約談，這讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量備受質疑。但綠營粉絲團「只是堵藍」回應卻稱「為維持台灣民主自由，這種人貪汙我可以接受」；對此，網友拿出韓國瑜過去說過的話，直呼「簡直高下立判！」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文表示，韓國瑜過去曾宣示，「若貪汙將放棄假釋，請把我關到死！」卻在大選中慘敗，如今看來格外諷刺，原來這就是817不愛韓國瑜的原因！清廉無所謂、勤政不重要，只要高舉顧主權，用各種明目把國家掏空也沒關係！

這篇文章引來網友討論，紛紛為韓國瑜打抱不平，表示「真理愈辯愈明」、「自從罷韓後，好久沒有聽到韓市長的消息了，想念韓市長」、「綠色是可以被原諒的顏色，惡心」、「貪污還有可以接受的，真的舔黨到失去理智了」、「關到死的選不上，貪到爆的當選…」

(中時新聞網)