各地農會推廣農友栽種好茶，提供消費者多選擇。（張妍溱攝）

農糧署與楓康超市攜手合作，引進全台5大茶區的知名好茶，1日起至10月31日於楓康47個門市內販售，強調茶葉無農藥殘留，有產銷履歷、有機驗證、產地證明標章的產品，消費者不必跑到產地，在超市就能買到，另推出農糧署輔導的亮點茶莊及星級製茶廠等好茶，消費者詢問度高，頗受青睞。

農糧署作物生產組長陳立儀指出，新北、桃竹苗、南投、嘉義、宜花東等5大茶區，除精心挑選出包種茶、東方美人茶、凍頂烏龍茶、高山烏龍茶、紅烏龍等各茶區代表性好茶；另有口味獨特且深受年輕人喜歡的茉莉花茶、梔子花茶、玫瑰烏龍茶及蜜香紅茶等特色茶，非常適合各年齡層消費者選購。

楓康超市經理林明圖說，88父親節、七夕情人節、中秋節、教師節及重陽節等重要節慶，消費者可超前部署到各門市的「台灣好茶」專櫃採購，或利用楓康超市之「楓康行動Go」APP搶先購買，透過跨店領取或贈送方式，將最優質、安全、可溯源的臺灣特色茶送給最重要的人，一同品好茶、享健康。

農糧署指出，為配合政府振興消費政策，活動期間於任一門市購買「台灣好茶」專櫃產品滿500元即送阿里山小葉紅茶包1盒，此外更加碼單筆購買滿800元，即可享免費宅配到府。

(中時 )