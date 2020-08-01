副總統賴清德上午替新任監察院長陳菊監交，結束直奔天顯宮參拜。（吳康瑋攝）

副總統賴清德上午替新任監察院長陳菊監交，結束直奔天顯宮參拜。（吳康瑋攝）

基隆天顯宮伍顯靈官大帝不只是當地民眾的信仰中心，連今天就任監察院長的陳菊也常來參拜，市長林右昌於1日下午4點陪同副總統賴清德一同前往參拜，除祈求國泰民安，更也希望市運昌隆。

賴清德上午陪同總統蔡英文，一起為新任監察院長陳菊，進行院長印信的交接，他在致詞後除直接走向陳菊給予擁抱，還對陳菊稱讚連連，在結束上此行程後，便直奔基隆和平島天顯宮，與市長林右昌一起進行參拜。

回顧去年10月陳菊任職總統府秘書長時受訪指出，她在14年前第一次參選高雄市長的過程裡，因為天顯宮伍顯大帝的疼惜、照顧她這個台灣的女兒，才能在後續選舉中都連連順利當選，這次賴清德在上午替陳菊進行院長監交後，便趕到天顯宮會合林右昌參拜，也讓民眾猜測是替已進入第二屆市長任期的林右昌進行加持，還是有其他意義不得而知。

基隆和平島擁有特殊的海蝕地形與豐富的歷史人文，更是在地永續發展的先驅，日前除在平一路及和一路，分別挖掘到西班牙修道院、圓山文化和鐵器時代考古遺址，更在推動考古研究及文化教育歷史探究方面，成果連連。

(中時 )