雲林縣政府1日舉辦「台灣國產精品咖啡豆評鑑」，邀集農委會、咖啡達人共同評審，將選出特等至精品共10名，藉由國際級的評鑑制度，持續提升雲林咖啡豆品質，打造雲林縣成為台灣精品咖啡原鄉。

雲林縣政府「台灣國產精品咖啡豆評鑑」1日在古坑鄉農會農業休閒中心登場，共有來自全縣各咖啡產區的62件咖啡豆參賽，由農委會茶業改良場、咖啡達人組成評審團，於2日決賽後選出特等、頭等、金質、精品共10名。

活動現場還有咖啡新品發表會、百人喝咖啡等活動，咖啡農拿出壓箱寶吸引民眾前來品嘗，1名咖啡愛好者認為咖啡豆評鑑可以鼓勵業者良性競爭，讓雲林咖啡在國內甚至國際上有更好的競爭力。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣是台灣國產咖啡原鄉，提到咖啡就會想到古坑，透過舉辦咖啡生豆評鑑，以國際級的評鑑制度建立生豆各項標準，有助於提升縣內咖啡豆品質，獲獎的咖啡豆將有機會代表雲林參加全國咖啡豆評鑑。

縣農業處長魏勝德指出，比賽共有3個部分，分別是生豆物理鑑定、杯測初賽、杯測決賽，由茶業改良場股長劉千如、咖啡評鑑資深老師吳原炳以及6名評鑑師，以公開透明方式進行評鑑，最高榮譽特等獎需達84分以上，務求遴選出最棒的咖啡豆。

主辦單位說目前咖啡改良工作由農委會茶業改良場負責，未來將建議成立咖啡改良專責單位，協助咖啡業者種出更優秀多元的咖啡豆。

(中時 )