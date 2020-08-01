雲林縣北港鎮萬有紙廠完成煤倉拆除作業，但造成煙塵散逸、房屋受損遭民眾抗議。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮萬有紙廠日前拆除煤倉時煙塵飄散與嚴重震動，造成附近居民身體不適、住家受損，經民眾陳情，拆除工作已暫停，1日雲林縣政府建設處強調會依規定開罰、加強監督拆除工作，同時協助居民申請受災賠償，確保民眾權益。

雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，去年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，巨大震動導致附近民宅龜裂，遭雲林縣政府勒令停工，半傾斜的煤倉有如「比薩斜塔」，居民要求做好完善的配套措施才能再次動工。

上個月31日拆除公司復工完成煤倉拆除作業，但強烈的震動再次造成民宅受損，過程中煙塵飄散，也導致部分居民身體不適，縣政府建設處接獲檢舉立即要求停工，現場的鋼筋水泥碎片若要運走，必需做好防塵、防震等措施才能動工。

縣議員蔡孟真服務處祕書蔡欣耘表示，去年拆除煤倉時，服務處即接獲民眾陳情房屋受損，她協助記錄受災情形，目前共有22戶受災戶，上個月底的拆除工程，再度造成房屋受損，居民已拍照錄影存證，準備向施工單位求償。

受災居民指出，萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，是雲林縣的重要企業，後因經營不善宣告破產，由資產管理公司接手開發，計畫打造全新工業區吸引回流台商進駐，沒想到還沒招商就一再引發民怨，實在令人忍無可忍。

雲林縣建設處強調已多次要求施工單位務必做好拆除工作的配套措施，包括防震、防塵、減噪、護欄等設施，但施工單位卻便宜行事，導致民宅受損，將依規定開罰，並成立單一窗口協助受災戶求償。

(中時 )