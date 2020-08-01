對於考監存廢與否，國民黨中央與前黨主席朱立倫均主張「廢院不廢權」，朱今天表示，五權憲法的精神不變，而是要思索如何提升政府效能，因此不必拘泥於過去的架構。

朱立倫下午出席「林炳存個展開幕式」受訪表示，這就如同國會經過改造，它有認為司法院需做一些整併，而行政院體系經過大幅度改造，讓政府更有效能。

朱立倫說，不要因為過去五權憲法就要保留五個院，而是保留獨立的監察權與考試權，也就是國父當時訂定的基礎；要思考的是，是否保留龐大、高層級的監察院與考試院，是否造成資源重複或浪費，朝提高效能來努力。

朱立倫昨天走訪花蓮，更到監獄探視無黨籍立委傅崐萁，朱說，他與傅崐萁本來就是老朋友，昨天聊了一下老故事，希望傅在這段時間心情平靜、身體健康。

而前高雄市長韓國瑜昨也現身花蓮，朱表示，他並不曉得韓國瑜昨也在花蓮，可能疫情期間大家各地走走，昨天在花蓮也看到好多觀光客。

此外，朱立倫也痛批三倍券對經濟刺激非常小，要求政府應更有積極的作為，不要沉浸在三倍券的歡樂之中，今年景氣不太可能達到政府預估的數字。

(中時 )