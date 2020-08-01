立委集體貪瀆案風波持續延燒，檢調大規模搜索並約談立委及助理後，1日凌晨陸續移送台北地檢署複訊，其中涉嫌與太流前董事長李恆隆共同行賄立委、施壓修正《公司法》的統領百貨總經理翁華利，北檢複訊後諭令以200萬元交保，與徐永明召開公聽會價碼一模一樣。

統領集團富二代翁華利，涉嫌在SOGO經營權之爭中，擔任白手套、行賄前立委、時代力量黨主席徐永明200萬元，換取徐永明找來經濟部官員、學者參與公聽會；徐永明收賄後，2019年底召開《公司法》適用爭議的公聽會。

根據消息，翁華利在偵訊時否認行賄，但檢方仍以涉嫌與太流前董事長李恆隆共同行賄立委，施壓修正《公司法》等理由，諭令200萬元交保，其律師黃心賢代為辦保，他表示翁華利是冤枉的，既不認識立委、也沒有接觸過立委，當然也沒有行賄，且公聽會付200萬出席費，「法律上並沒有規定不可以」，更沒有透過公聽會影響立委、學者的決定。

(中時新聞網)