香港爆發第3波新冠肺炎疫情，近10天來就新增了上千起病例，對當地經濟及民生運作造成嚴重衝擊，港府再次收緊「限聚令」至2人，並要求民眾儘量待在家中。由亞洲博覽館改建而成的「港版方艙醫院」，已於8月1日正式啟用，約有20位病況穩定的確診者在午後陸續入住。

香港醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，展館內第一階段可容納約500張病床，啟用初期每日收治數十名病患，年齡落在18歲至60歲之間，患者入院前會先在分流站接受檢查，確定未出現任何病徵，或是症狀輕微者才可留下，以便將公立醫院設施用於年長者及更有需要的患者身上。

「港版方艙醫院」已於8月1日正式啟用。（圖／達志／路透社）

此外，醫管局指出，為了減少與確診者的接觸，展館特別採用「視訊診斷」方式，有別於一般傳統醫院，不過一旦有緊急情況發生時，醫護人員依舊會穿戴防護裝備後，進入病區進行診治；8月1日啟用後，已有14名醫生及50名護士進駐，為首批入住的確診病患提供服務。

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(中時新聞網)