193農青禾音樂埕以穀道遊樂場作為主題，在縱谷山脈間搭台歌唱。（水保局提供／王志偉花蓮傳真）

歌手陳昇、魏如萱、婁峻碩及在地原住民歌手，和民眾同在青禾水田中享受音樂。（水保局提供／王志偉花蓮傳真）

水土保持局花蓮分局去年首度在「全台最美縣道」花蓮玉里鎮天堂路封路辦演唱會，眾人敞徉在稻穀田野間，獲好評，今年第二屆193農青禾音樂埕今在縣道193線玉里鎮麻汝段外環道開唱，今年以穀道遊樂場為主題，兩天活動，有陳昇、魏如萱多位歌手輪番開嗓，還有農村市集體驗。明天下午接續登場。

玉里鎮的麻汝段外環道小徑蜿蜒，兩旁大片稻田美景，被稱為「玉里天堂路」。水保局花蓮分局去年夏天封路首度舉辦「193農青禾音樂埕」演唱會，邀民眾在收割後的田間席地而坐，靜聽歌聲，吸引逾3000人同樂。

水土保持局長李鎮洋說，今年193農青禾音樂埕以穀道遊樂場作為主題，把縱谷當作農村遊樂場，讓大人、小孩盡情嬉戲。瘋路嘉年華展示瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等3鄉鎮特色農產品、大人躺馬路，小孩畫馬路、水田尋寶等體驗趣味活動，並提供193農居吧酒水等服務。

而穀道音樂會則以縱谷山脈為背板、青禾水田為舞台的音樂饗宴，由陳昇及新寶島樂隊、魏如萱、桑梅絹、婁峻碩及在地青年樂團Paliulius演出，迴盪在山谷之間的嘹亮音樂，盡情享受音樂、美食及在地啤酒，並表達對土地的感激和喜悅，也使花蓮南區增添了一股生命力。

水土保持局花蓮分局長陳淑媛表示，活動再次與在地旅英知名藝術家優席夫聯名推出限量聯名毛巾，只要身著農用袖套、頭戴斗笠即可收藏。活動期間玉里火車站有接駁車往返會場。

(中時 )