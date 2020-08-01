Yasmine比基尼包不住火辣身材，南半球悄悄滑出。(取自Yasmine IG)

香港性感女神鍾麗緹吾家有女初長成，她與第一任洋老公所生的22歲女兒Yasmine（張敏鈞），日前趁著夏天大解放，曝光一系列火辣戲水照，連比基尼都快撐不住的巨乳好身材，連媽媽鍾麗緹也望塵莫及！

Yasmine好身材不吝嗇與粉絲分享，日前在社群網站上曬出她穿著超高叉比基尼火辣戲水照。只見照片中的她不時拉著比基尼，就怕春光外洩，不過豐滿南半球還是悄悄從比基尼下緣滑出，畫面香豔養眼。

Yasmine與鍾麗緹母女情深，先前鍾麗緹曾表示想為現任丈夫張倫碩生孩子，但卻傳出Yasmine極力反對她再生第4胎，對此鍾麗緹也證實，「我的老大比較擔心媽媽，但是我覺得人生要開心、要挑戰，大家庭會更熱鬧。」

鍾麗緹5年前帶著3個女兒一起為雜誌拍照，那時候15歲的大女兒Yasmine穿著蕾絲長禮服，整個人亭亭玉立地模樣更忍不住讓鍾麗緹紅了眼眶，感動稱Yasmine像極了15歲時的她，更透露Yasmine所有事都會跟她分享，她亦不會干涉女兒感情事，也不會教女兒打扮，希望Yasmine活出自己的路。

(中時新聞網)