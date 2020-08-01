桃園中壢的「龍岡清真寺」歷史悠久，也是異國文化能量充沛之處，31日盛大舉辦穆斯林宰牲節，吸引近1400位的民眾參與，碧綠色的建築一下擠滿了人，場面好不熱鬧。清真寺總幹事馬秉華說，宰牲節意義重大，處理好的肉品除了自用之外，還能幫助其他窮人，是飽含社會關懷的活動。

宰牲節的由來出自古蘭經「亞伯拉罕殺子獻祭」，真主阿拉為了考驗先知亞伯拉罕，夢中要求他親手殺害愛子以撒以示忠誠，利刃落下時刀鋒卻變得異常柔軟，天使也及時將以撒換成一頭綿羊，讓他免於一死，此後阿拉便相當認可父子倆的忠孝精神，宰牲節便成為後人表示虔誠的宗教慶典，教徒多會在清真寺內宰殺牛、羊、駱駝等牲口，以表示自身對阿拉虔誠的心，也被華人稱做「忠孝節」。

馬秉華說，宰牲節從清真寺創立初期就一直辦到現在，但受到牛、羊價格上漲的影響，舉辦上多少會有些困難，期待市府能多多挹注資源，除了刺激經濟發展外，也能讓往後的活動更加順利。桃園市長鄭文燦也到場共襄盛舉，承諾市府會持續支持龍岡清真寺，包括推動伊斯蘭公墓、社區參與等，提供更好的宗教活動場所。

一般來說，宰牲節儀式結束前，信徒都不能進食，必須待活動結束後才能享用新鮮肉品，並分成三等份與親友、窮人與其他穆斯林享用。但由於台灣法規不允許民眾私自宰殺牲畜，肉品被宰殺、處理好已是下午時段，因此清真寺方不強制民眾禁食，強調以身體情況為主，該吃就吃。

(中時 )