邱姓女子日前在超商領取振興三倍劵後，掉落在門口，店員檢起後追不到邱女即協助保管近10天，都等不到該女來領回，新北市板橋警分局獲報經過2天的運用各項協尋技巧，終將振興三倍劵送回她手中，邱女對警方直呼：「有你們真好！」

警方表示，由於與發生時已隔有10天之久，該店內監視器畫面早遭覆蓋而無法調閱，所幸當時正在下雨購領民眾並不熱絡，該時段只有邱女提領振興三倍券2份，才得以精準調閱電腦紀錄，查得她提領資格之身分字號末4碼數字。

但該資料仍無法協助警方尋得失主，沙崙派出所警員何鈺鵬又根據店員記憶之供述，積極調閱該時段附近路口監視器，找尋騎紅色重機車女子比對，經2天調閱監視器比對，發現其中一部車主的兒子及女兒身分證字號符合提領資格身分證之末4碼數字，研判該車主是代其子女提領振興三倍券而不慎掉落的失主。

依比對結果，隨即與車主邱女聯絡確認無誤，即請至派出所，警員何鈺鵬親手將2份各值3000元的振興劵交還，邱女接獲後，表示當日幫家人前往數處地點提領消費券，因無法得知正確遺失地點，也沒有回去該超商尋找，對於員警積極的幫忙尋回振興消費劵，十分感謝。

板橋警分局表示，由於振興消費劵屬於無記名有價值的票劵，領取與消費管道相當的便利，一旦遺失就很難尋回，呼籲民眾領用後妥善保管使用，如果不幸遺失，請盡速與警方聯繫協助處理。

(中時 )