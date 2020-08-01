今年90歲的陸舉身，1948年與軍職身分的爸爸及哥哥跨海來台，但他不隨弟兄一同從軍，反而從基層做起，與太太攜手經營「長城皮鞋」33年，數十年來肩負家計，將兒女撫養長大，今年更獲得桃園市中壢區模範父親殊榮。

甫見陸舉身，笑容可掬的他在家人攙扶下，緩緩走上台接受中壢區長鄭詩鈿領獎，榮耀的時刻就此時展現。陸舉身16歲隨著國民政府來台，居住在高雄的他，當了2年兵後便到澎湖的皮鞋大廠就職，在那認識了現在的太太，日久生情的他們結婚後，便搬回台灣經營「長城皮鞋」，直到1998年才收山。

育有1子2女的陸舉身，或許是受到爸爸的影響，對孩子的教育也是一板一眼、相當嚴格，不僅設下9點的門禁，女兒也不能隨意在外過夜，特別要求言行端正、品德兼顧。太太笑說，他就是越老越固執，但如今兒女都已長大成家，他們總算能安心養老享受退休生活，也是種平淡的幸福。

桃園市中壢區今年共70位模範父親獲獎，鄭文燦到場時表示，為了給孩子足夠的父愛，無論是窮爸爸還是富爸爸，都卯足全力將最好的留給兒女，期待在疫情解封之時，家人們能多多與爸爸出外團聚，享受天倫之樂。

(中時 )