新北市中和區公所在中和市民活動中心舉辦「新北市中和區109年模範父親表揚大會」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所在中和市民活動中心舉辦「新北市中和區109年模範父親表揚大會」。（中和區公所提供）

為感謝父親的偉大，迎接八月父親節的到來，新北市中和區公所在中和市民活動中心舉辦「新北市中和區109年模範父親表揚大會」，活動當天邀請38位當選模範父親及家屬參與，更特別安排孝親奉茶儀式，用一杯「感恩的茶」表達子女對父親的愛與感謝，親子彼此相互擁抱，爸爸更是落下了男兒淚，場面相當溫馨感人，並由中和區長賴俊達代表市長侯友宜頒贈模範父親獎牌，公所也特別拍照紀錄這溫馨美好的一刻，讓父愛的故事珍藏與傳唱。

父親是家中支柱，亦是終身成就獎，每一位爸爸都有一段辛苦的人生歷程和不為人知的辛酸，其中78歲葉彰棋教育子女有成，並化小愛為大愛不分日夜投入慈濟志工20餘年；75歲游景仁照顧中風的父母，親自餵飯洗澡，不辭辛勞，侍親至孝，是兒孫們的楷模；72歲余遠權除肩負家計重擔外，陪伴孩子成長茁壯，給予滿滿父愛，榮獲中和區模範父親可謂實至名歸，值得讚揚肯定。

中和區長賴俊達表示，父愛如山，厚重沉穩，父親一直是子女最堅實的依靠，也教會大家面對生活的勇氣；父親節就要到了，除向所有父親致上最高敬意，也提醒為人子女要珍惜與父親相處每一時刻，深信父愛孝道的正能量會帶動更和諧的社會。

(中時 )