中科管理局因應園區發展及廠商用人需求，今（1）日聯手台中市就業服務處，在中科管理局大樓合辦「2020年中科園區廠商聯合徵才活動」，包括友達、台積電、台灣美光等20家知名大廠參與、合計釋出約700個職缺；結果共吸引約882位求職者加媒合，參與現場面試830人、預約視訊面試52人，投遞履歷1,351人次，初步媒合率近五成。

中科管理局長許茂新表示，中科園區108年營業額達7,972.32億元，創歷史新高，今年營業額預估將達8,150億元目標。截至109年6月底，中科園區就業人數達51,870人，同創歷史新高。中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，109年上半年已陸續舉辦31場次單一廠商徵才活動。

今日徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、和大工業、橋椿金屬等20家園區廠商釋出工程師、技術員、行政等逾700個職缺，活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，民眾都期許能爭取到適合的工作。 為配合防疫措施，廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，參加者須配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及填寫健康聲明書。

(工商 )