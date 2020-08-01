木博館佈置大香案給眾信徒、社頭參拜。（黃婉婷攝）

本次開幕式就聚集31社特色社頭，一同慶祝關公生（黃婉婷攝）

開幕式現場也外國民眾一同共襄盛舉。（黃婉婷攝）

普濟堂主委謝昌明認為，大溪是神之故鄉，希望未來能有吸引多人前來大溪觀禮。（黃婉婷攝）

號稱大溪人第2個過年「六月廿四」，是大溪普濟堂關聖帝君聖誕的日子，自1917年舉辦至今已有百年歷史，也被登錄為桃園市無形文化資產，每年都會吸引數十萬人共襄盛舉。大溪木藝生態博物館1日推出開幕活動「與神同巡」，為2周後的繞境揭開序幕，並邀集大溪31社招牌陣容，讓民眾搶先見證遶境風采。

3年前，大溪木藝生態博物館以「大溪大禧」為名，企圖讓傳統祭典結合當代創意跟設計，讓民俗精神透過不同管道展現出來。並在繞境前2周，將有數場系列活動作為「前祭」，為即將到來的儀式暖身。因應疫情，除了現場活動之外，主辦方還推出線上遶境體驗「關公online！」，讓不能到場的民眾都能透過網路，就能得到關公的祝福。

長久以來，各行各業的職人為幫關公慶生，自發組成社頭學習陣頭技藝，本次開幕式就聚集31社特色社頭，像是神牛陣、大算盤、獅陣與龍陣，最後還有關公乘百年神轎壓陣出場，去年加入社頭文化的「迷你小神將」也沒有缺席。

木博館指出，今年5月和市府開會時，原先決議讓繞境活動全線上的方式展出，但隨著疫情解封，才總算決定恢復往常模式辦理。特別的是，由於網路世界沒有地域、時間限制，於是製作關公online互動遊戲，讓不在大溪民眾也能一探民俗風采。

(中時 )