檢調今(1日)偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，將時代力量黨主席徐永明、太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、及他們的助理等人，聲請羈押禁見。對此，不少網友紛紛打臉時代力量，指其過去標榜的清廉形象破功，

立法院今傳出6名立委疑因涉入SOGO經營權行賄案遭檢調約談到案，其中包括時代力量黨主席徐永明。下午，台北地檢署複訊後，將時代力量立委徐永明及太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明和他們的助理等人，向法院聲請羈押禁見。

在此之前，時代力量在2018年9月召開過一場記者會，公布一份藍綠兩黨涉及貪汙、賄選等案件的候選人名單，並質疑「貪污賄選繼續提名清廉還是兩大黨的台灣價值嗎？」，而在時力的官網上，他們也向民眾承諾，「全力以赴，翻轉台灣的政治性格，守護台灣的未來」，並通過標榜清廉和進步等價值，凸顯其在台灣政黨中的清流形象爭取選民支持。

因為時力一項以清廉等進步價值自許，這次黨主席徐永明捲入貪瀆案，在臉書上許多網友議論紛紛，直批其清廉形象破功，「時代力量的核心價值，錢錢錢」、「真鈔還是比三倍劵迷人又好用」、「清廉形象破功」、「時力標榜清廉，自己砸鍋，自取滅亡」、「不是一副正義凜然嗎」、「形象能當飯吃嗎？新台幣比較實在」。

(中時新聞網)