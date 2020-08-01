南投市疫情快「傘」，結合傳統宗教與年輕人的創意。（廖志晃攝）

南投市城隍爺慶典，今年首度結合文創市集，由66人持道教用於阻擋不祥之物的法器「傘」齊聚廟埕，象徵疫情快「閃」；在南投戲院周邊則推出「好戲野市」，包括露天電影院與舊物盛典，吸引大批年輕人參與，盛況罕見！

每年農曆6月中旬是城隍爺慶典，也是南投市區最熱鬧的時候，不過，今年與往年大不相同！立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳，1日率領66位民眾手持白色的「疫情快傘」，齊聚在城隍廟埕，再踩街回到南投戲院，代表驅逐疫情，地方安泰，鄉親高枕無憂。

許淑華表示，感謝南投戲院第3代負責人蔡杰峰，推動這項好戲野市的文創活動，結合傳統宗教盛事，為南投注入新活力，更為防疫祈福。

馬文君指出，百年戲院結合城隍爺慶典，為南投注入新創意，還有舊物盛典的懷舊風格，吸引很多年輕人到南投，前所罕見，值得肯定。

宋懷琳與蔡杰峰，為了讓南投市區活化，一直致力於推動文創工作；今年，蔡杰峰在城隍廟前舉辦疫情快「傘」，還邀集120攤在戲院旁開好戲野市，琳瑯滿目的舊貨卻讓人一新耳目！晚間，露天電影院播映兩部老電影，《風兒踢踏踩》、《我是一片雲》吸引觀眾，老少咸集。

(中時 )