片中Henry（左起）、何潤東、大陸女星林辰涵組隊攜手過難關。（Netflix提供）

由金鐘導演何潤東與Super Junior-M團員劉憲華（Henry）主演的電影《征途》，為港陸合拍片、耗資逾台幣12億，無奈受新冠肺炎影響久久未能上映，歷經2度延檔最後放棄大銀幕，轉戰網路平台於Netflix上架，不僅作品一波三折，昨日何潤東提起拍片過程，光是前期訓練就搞到右手3處骨折，甘苦談不少。

何潤東回憶在進劇組前不久，他才剛導完台劇《翻牆的記憶》，那時他久未健身、身形偏瘦，開拍前1個月，《征途》導演陳德森說他這樣的身材不行，與片中飾演的魁武猛將外型不符，於是他趕緊展開1個月密集健身特訓，有次他練拳擊時在沒有防護措施的情況下打沙袋，結果1拳打下去傷到自己右手3處骨折，必須送醫院打石膏。

何潤東說：「眼看就要開拍了，我就帶著石膏去訓練，醫生說要包3個月，我1個月就拆了，也沒有跟醫生說我拆了。」實際開拍後，他因傷未痊癒，拍到打戲都要忍痛上場，「另一個痛苦的地方就是很熱，我們戲服又很厚，劇組在無錫造沙漠場景，花了好幾周運沙過來，太陽每天40度，加上沙地反射就是上下都有太陽。」

電影剛上架不到1周就衝到收視排行榜第4名，何潤東表示電影在台灣、韓國、加拿大地區都有不錯的流量，升格導演的他，也對網路平台崛起提出自己的看法，「我覺得網路串流平台很不錯，把全球都接軌了，又把娛樂圈接軌了，因為比較沒有題材限制，台灣影集的題材也變更廣，現在影集質感不輸電影，而且傳遞的訊息量又更大。」

另何潤東執導的新戲《誰在你身邊》現進入後製期，他又放下導筒回歸演員身分，目前人在上海接受14天的隔離，他笑說這段日子都拿來自我反省，「很少有這樣的時間可以跟自己相處，這段時間可以想通很多事。」

父親節將至，人在上海的何潤東今年無法與家人過節，不過他出道20年來，何爸沒要求兒子陪過節，「主要還是想跟家人多相處，希望明年開始多在台灣、在家裡陪家人吃飯，其實這比任何禮物都還重要。」他未來理想的工作狀態是每年演出2部作品、兩年執導1部作品，最終目標是從演員退下來專注於幕後導演工作。《征途》於Netflix上架中。

(中時 )