朴敘俊裸上身畫面吸睛養眼。（friDay影音提供）

新韓綜《暑假》找來鄭有美、崔宇植出演，邀請朴敘俊擔任嘉賓，節目中一行人結束在海邊玩水行程，朴敘俊返回小屋脱去黑色背心抖去身上的汗水與海水，突如其然地露出他雄偉的胸肌、冰塊盒腹肌以及精壯男友手臂，讓許多觀眾瞬間暴動！

朴敘俊在《暑假》待了兩天一夜的時光，IG有高達1474萬網友追蹤的他，曬上與好友崔宇植合照，寫上「朋友」二字，吸引約175萬網友點讚，見證他們兩的友情，崔宇植還不忘提醒他：「回到首爾一定要寫信。」

鄭有美則表示朴敘俊雖然只住了1個晚上，但感覺待了很久，她將朴敘俊畫在暑假日記裡，打趣稱忘記了他的模樣，上網搜尋照片，結果就將朴敘俊在夯劇《梨泰院》中的著名「栗子頭」造型精準畫出；而崔宇植則透露，和喜歡的人們一起度過1天，感覺時間真的很短，「有很多想看的、也有很多想吃的，所以想每天見面。」

此外，崔宇植堪稱是另類的「改島專家」，他除替節目中的狗狗波比搭建遮陽棚外，還製作了行走的狗繩，將狗繩掛在吊繩上，讓波比可以不受狗繩的拘束的自由行走，鄭有美看到也大吃一驚，網友見他有如此巧思與創意，直呼想請他提供在遊戲「動物森友會」改島的創意。《暑假》每周六於friDay影音首播。

(中時 )