婆婆媽媽菜藍族在閒暇之餘投資股票，通常是人云亦云，只要有人推薦什麼就買什麼，像在市場買菜一樣。有分析師分享一位在證券行掃地阿姨的投資經驗，「她曾經在20元買上百張中鋼，股價漲到30元賣掉、獲利百萬。」他認為阿姨做股票有自己的想法，不被牽著鼻子走，最後能在市場勝出的最大關鍵。

分析師陳唯泰在今周刊專欄撰文指出，有位在證券公司打掃的阿姨，做清潔打掃工作時態度一絲不苟，曾有同事丟垃圾未分類被她「 叨念規勸」而吵了起來，甚至有同事嫌阿姨「歹鬥陣」（台語，不好相處）。

而他對阿姨股票操作感興趣，也常跟她分享看好哪些股票，但10檔之中總有一半個股會被阿姨打槍，因此他了解阿姨買股票有自己的一套原則，就像做清潔工作一樣不馬虎，有點「歹鬥陣」。

他提到，阿姨分享的買股經驗中，最令人印象深刻的是，她曾經在20元買過上百張中鋼，之後漲到30元以上分批獲利了結。

陳唯泰表示，從阿姨身上明白一件事，就是「做股票不能太好鬥陣」，別人推薦就買進，完全沒自己的想法其實危險，而且只跟你說買進，沒說何時賣出，這種命運操之別人手中，風險相當高，到最後股票賠錢就是「人禍」。

(中時新聞網)