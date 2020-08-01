邁入19年的三峽藍染節，邀大家一起樂遊，感受藍染魅力。（三峽區公所提供／許家寧新北傳真）

系列活動藍色吃貨趴，讓藍染更可以融入民眾的吃喝玩樂中。（三峽區公所提供／許家寧新北傳真）

藍染節消費滿額贈活動，集滿點數即可兌換藍染扇與藍染杯墊。（三峽區公所提供／許家寧新北傳真）

三峽藍染節熱鬧登場，小朋友賣力演出。（三峽區公所提供／許家寧新北傳真）

邁入第19年的2020三峽藍染節系列活動，三峽老街過去突破「藍染就是染布」的既定印象，藍染更可以融入民眾的吃喝玩樂中，今年活動以「一起」為主題，藍染同樂會、深度小旅行以及體驗藍染魅力活動，一起打造一場專屬三峽的藍染嘉年華。

三峽老街的「老街藍染大道」意象裝飾，每年為民眾打卡熱點，今年文化局與區公所在三峽歷史文物館旁茄冬樹廊進行重新布置；歷史文物館內則有「藍染風采展」，老街的庶民美術館則有插角國小師生共同創作，傳承藍染技藝不同風貌。

踩街嘉年華活動也邀請多位曾榮獲世界大獎肯定的知名Coser、插角國小學生與在地團體穿戴藍染服飾，展現跨界多元藍染魅力；音樂趴則邀請「聲林之王」第一屆總冠軍李友廷及吳志寧、PiA吳蓓雅等多位創作歌手現場演出。

新北市政府祕書長林祐賢，今日親臨現場體驗藍染魅力，號召民眾享受三峽渲染的熱情魅力！「在一起樂」老街口的中華電信前廣場舉辦藍染好市集，販賣青農產品與各項藍染體驗；「在一起遊」結合藍染體驗及在地職人，帶領民眾深度體驗三峽文化。

林祐賢說，現場有藍染原料馬藍的根莖部煮涼茶，提供民眾涼茶消暑清熱；活動期間更推出「在一起購」消費滿額贈活動，集滿點數即可兌換藍染扇與藍染杯墊，系列活動即日起至8月16日，邀請民眾一起來認識三峽藍染文化，也帶回滿滿的美好的回憶！

(中時 )