苗栗縣竹南鎮林姓男子去年4月間曾於竹南鎮立游泳池作勢踹狗，被10歲男童勸說竟當場逼童下跪還毆打他，被判拘役55日，但林男不思悔改，今年6月又到竹南1處籃球場對少年揮舞美工刀，嗆聲要砍斷少年腳筋，被苗栗地院依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

消息傳回事發籃球場，打球的民眾均表示未聽聞此事，但附近游泳池的業者對林男可是印象深刻。

泳池業者表示，自從發生踹狗事件後，林男就很少出沒於泳池，因為很多客人都不喜歡他，聽客人說林男會對其他泳客吐口水或有不雅示範，因此泳池目前已禁止他進入，避免影響其他泳客；暑假前曾看過他在附近徘迴2次，但沒聽說他持美工刀恐嚇少年等事。

苗栗地方法院庭長宋國鎮說明，林姓男子在竹南1處公用籃球場，因使用籃球場的糾紛，對少年拿美工刀恐嚇說「信不信我會把你的腳筋弄斷，讓你一輩子無法走路」，觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，法官考量林男之前也有1次故意對兒童傷害罪的犯罪紀錄，故判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。

(中時 )