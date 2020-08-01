沈嶸認為最慘的就是馬俊麟，愛上不該愛的女人。

20200728中天新聞 回收舊愛成功！ 王瞳、艾成完成結婚登記

本土劇女星王瞳最近喜嫁艾成，兩人相戀9年終於圓滿結婚，雖然艾成之前綠帽罩頂，但仍然對王瞳不離不棄。近日在YouTube頻道「東區嶸姐」發表獨特見解的神明代言人沈嶸，直言王瞳與艾成本來就是「先天正緣」，前世就做過夫妻，此生再度結為夫妻本來就是很自然的事情，王瞳現在確實真的有看見艾成的好，也願意死心蹋地的跟著艾成，兩人就是「天作之合」，但是馬俊麟跟梁敏婷這對「先天正緣」，卻已經被王瞳的介入破壞殆盡，馬俊麟夫妻目前的關係還是處在不穩定的階段。

王瞳宣布結婚後，馬俊麟的老婆梁敏婷一度發文酸王瞳，還說了「所有的愛情都不能對不起婚姻」這句名言。沈嶸認為梁敏婷確實被王瞳害得很慘，與馬俊麟的關係依舊很緊張，即使到現在跟老公馬俊麟都不能如往常般恢復到「正緣」，馬俊麟甚至還步入人生低潮期，不但沒有戲演，還得靠教畫畫為生，可說是前途堪慮。而梁敏婷也被王瞳徹底打亂人生步調，不只婚姻不再美滿，還蒙上「老公護小三」的陰影。

沈嶸更不客氣地直言：「王瞳開開心心去結婚，卻將爛攤子留給馬俊麟與梁敏婷。」也稱王瞳本來就是百年難得一見的戲精，還自帶演藝天命，遇到事情都能逢凶化吉、化險為夷，即使歷經梁敏婷告她的「侵害配偶權」官司尚未落幕，但還是開開心心嫁給艾成，讓外界見證她還是能獲得美滿的歸宿，閃瞎一堆人。

「我認為最慘的就是馬俊麟，愛上了不該愛的女人，賠上了自己的演藝事業確實很笨。」不過沈嶸又說，馬俊麟其實並不後悔愛上王瞳，反而很感恩曾經與王瞳之間的革命情感；反觀王瞳，現在已經徹底放下馬俊麟也不再愛他了，甚至內心暗自後悔為什麼要跟馬俊麟來上這一段，把自己的名聲都給毀了，「現在的王瞳確實很愛艾成，而馬俊臨眼睜睜看著王瞳嫁給「正緣」艾成，與老婆梁敏婷的關係又不是很如意，只能說馬俊麟真的是得不償失。」

(中時新聞網)