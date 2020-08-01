林語菲日前推出首張專輯《勇敢綻放》，老家位於南投的他，為了駐唱工作、商演活動，8年多前北上租屋，因他從小罹患肺功能輕度障礙（氣喘），爸媽擔心他身體無法負荷，一度反對他在台北獨居，然而更艱辛的是，林爸林媽不知道孩子在台北勒緊褲帶苦熬度日，經常每天只吃一餐，林語菲卻樂觀地說：「我可以一次買好幾顆一顆10元的生煎包，就能安然度過一天」。

為了讓爸媽放心，林語菲常回南投陪伴老人家，但為了省錢，他都選搭票價最便宜的時段搭客運，如此年復一年，每次結束返家行程準備搭車回台北時，送行的媽媽總會忍不住落淚，捨不得孩子獨自一人在台北打拚，當下的林語菲即便心裡再酸，站在母親面前仍故作堅強，匆忙道別後趕緊上車，等到車子發動開離客運站，林語菲臉上早已掛著兩行淚水，「想到自己年紀都30幾歲了，為什麼還要讓老人家擔心」。

其實爸媽常勸他回南投開早餐店、安穩過日子，且家中從事製茶營銷，爸媽原打算要他接掌家業，林語菲與家人商量後最終獲得諒解，由弟弟承接家業；如今爸媽已是林語菲的歌迷，弟弟也為了他放棄在日本不錯待遇的好工作、回南投定居，林語菲感謝家人永遠當他的靠山，期許自己闖出一番成績，令家人感到光榮。

林語菲。（石智中攝）

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