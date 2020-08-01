為鼓勵青少年參加正當休閒活動，桃園龍潭警分局以「顧健康，飆體力、不飆車」為號召，1日早上在北龍路「龍潭運動公園」舉辦「鐵馬青春逍遙遊―反毒品、反詐騙、反幫派、防制校園暴力與自我安全保護」活動，邀請民眾騎上腳踏車，走完全程13.5公里的健康之路。

活動中除對參加人員致贈高級排汗衫及投保意外保險外，另於活動中舉辦親子遊戲團體競賽、有獎徵答及摸彩活動，參加對象有各級學校學生及家長，由於活動的精神為推動親子正當休閒，歷年來都吸引了龍潭區鄉親及鄰近鄉鎮的青少年兒童踴躍報名參加，今天更是有高達2千多人一同共襄盛舉。

分局長蕭欽杰表示，暑假期間偶會發生青少年深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所等偏差行為，警方持續以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，規劃推動有關促進青少年身心健康。另利用此次活動，對在場的民眾宣導有關犯罪預防知識，讓青少年飆體力不飆車。

(中時 )