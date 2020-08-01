2020鬥到底3X3城市爭霸賽預賽1日於實踐大學體育館火熱開打，本屆賽事共有240隊報名，有別以往預賽在各個城市進行，今年集中在台北開戰，並首創由各隊任選球衣，讓每個人都穿上專屬的城市球衣，為自己的城市而戰。

鬥到底3X3城市爭霸賽使用FIBA的3對3規則，並加入特有賽制，以打造快速、精彩的賽事節奏為初衷。預賽採取街頭鬥牛制，比賽時間內可不限次數報隊進行賽事，而單一球隊連勝3場後，由大會安排魔王隊踢館。主辦單位YYsports今年特別邀請國手級球星李德威、周柏臣到場擔任魔王與球友切磋，讓現場氣氛為之沸騰。

首度擔綱魔王隊的李德威、周柏臣，一開始還不太適應三對三賽事較小的6號球，一度遭到狙擊，兩人表示，平常打習慣5打5，室外球場以及用球都是挑戰。周柏臣也表示，鬥到底賽制很有趣，還設有四分線可以快速搶分，兩人也笑說，像他們平常比賽幾乎都是在內線討生活，打三對三時，就會喜歡嘗試外圍的投射，試試當射手的感覺！

鬥到底3X3城市爭霸賽為素人打造最強舞台，不分男女、不分年齡，現場也不少名人主動報名參賽。平時就喜愛打籃球的體育主播林淳霈表示，從首屆就開始參加鬥到底，今年已經是第4年，鬥到底獨有的特殊規則讓女生得分加倍，使得許多女生更有興趣報隊。

每個人都可以選擇專屬球衣，為自己的城市而戰。(寶勝國際提供)

里約奧運馬拉松選手陳宇璿今也跨界踏上籃球場，她說，其實進田徑隊前最愛打的就是籃球，國小國中都是籃球校隊，並自曝過去都是當一人球隊的那「一人」：「全隊拿35分，我拿30分，不過還是輸球！」

而先前以獨臂征戰激勵不少球友的王宏銘，這次再組成「三個人五隻手」參賽，他表示，上次打比賽是2018年，很喜歡鬥到底永不放棄的感覺，今天特別從南部北上，就是想跟好朋友相聚，因為籃球，才讓他找回自信。

2日將進行第2天預賽，並決選出5隊進入最後決賽，與2019的前3名隊伍捉對廝殺。決賽將於9月6日在信義區香堤大道登場，當天除了精彩的賽事，「Mitchell&Ness」名人賽將邀請12位潮流界名人進行PK，屆時在現場更有台灣最具代表性的嘻哈大廠「顏社KAO!INC.」旗下藝人為冠軍賽表演，準備結合籃球和嘻哈嗨翻全場！

(中時 )