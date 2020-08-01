新北市永和區公所舉辦「永和區109年度模範父親表揚典禮」。（永和區公所提供）

新北市永和區公所舉辦「永和區109年度模範父親表揚典禮」。（永和區公所提供）

新北市永和區公所舉辦「永和區109年度模範父親表揚典禮」。（永和區公所提供）

為表彰父愛，傳揚倫理價值，新北市永和區公所舉辦「永和區109年度模範父親表揚典禮」。永和區長陳怡君邀請立法委員林德福、副議長陳鴻源、議員連斐璠、議員羅文崇及里長等人與受獎的模範父親及其家人共同合影，同時致贈獎牌、花束及禮品，以記錄下這難得的獲獎時刻，場面十分溫馨。

活動現場嘉賓雲集，熱鬧非凡，由在地莊敬高職音樂科銅管室內樂團演奏「月亮代表我的心」為活動揭開序幕，熟悉悠揚樂聲撼動人心；緊接永和區原住民族發展協進會帶來「森林的呼喚」，展現整齊劃一活潑歡愉的舞蹈，為模範父親們獻上最真摯的祝福。

永和區三位獲得市級模範父親，永平里所推薦陳進興，95年母親中風，因家住5樓公寓，做復健時背上背下、換尿布、餵食及盥洗均親力親為，毫無怨言還會不時說笑話讓母親開心，事母至孝、孝親睦鄰堪稱楷模。

得和里推薦高齡89歲詹益章，長子幼年罹患日本腦炎造成右半邊肢體殘障，艱辛的養育並教導積極奮鬥，不自卑自棄的人生觀，養成長子樂觀進取精神，勇於任事且考取公職，目前服務於台東縣政府，詹爸爸教子有方值得效法與讚許。

民樂里推薦康慶章先生，次子自幼是腦麻患者，親自學習如何照顧從呼吸、吞嚥、嚼食、刷牙、洗頭、洗澡到用腳力走路，從沒有喊累，不曾放棄，一路走來甘之如飴，引領孩子勇於走出家庭無懼世俗眼光，只願孩子活得健康自在又快樂。

今年表揚模範父親共有9位，父親們猶如超人般的毅力呵護著孩子成長，守護家人平安，同時熱心公益，奉獻大愛於社會榮獲模範父親實至名歸。

(中時 )