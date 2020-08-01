知名YouTube頻道「狠愛演」自2016年成立，憑著幽默無厘頭的風格，吸引超過160萬粉絲追蹤訂閱。未料狠愛演今(1日)卻突然拋出震撼彈，不僅宣布主頻道停止更新，也證實先前網友揣測「我們內部確實有些問題」。稍早成員之一的牛排也特地在社群網站PO文，首度回應有傳女友妮妮是「狠愛演」拆夥主因一事。

牛排的超正女友妮妮。(取自牛排IG)

針對女友妮妮被認為是狠愛演拆夥原因，牛排PO文坦言自己很對不起妮妮，對於網路上出現很多針對女友不實的言論，他只能尊重但深表遺憾。牛排說狠愛演就像大家庭，每個人都想讓這團體變得更好，每個人也在這之中扮演很多重要角色，在每部影片背後有太多粉絲沒看到的努力及心酸。

牛排：「對於針對妮妮的各式酸言酸語，我想就算我們解釋，不相信的還是會不相信。因為不喜歡她的人還是會不喜歡他。她真的為了狠愛演做了很多，卻成為眾矢之的，我們終究是人，很難不去受到負面言論的影響。」盼外界能把重點放在他們之後的創作，各種流言蜚語也能就此打住。

不過牛排這篇回應似乎留下更多謎團，令粉絲忍不住留言發問「那妮妮為什麼要退訂蛇丸和胡椒」、「根本沒解釋 嘻嘻」。

(中時新聞網)