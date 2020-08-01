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嗨～我是牛排 真的對大家很不好意思目前狠愛演會先停更！ 就像我們一起發的聲明， 我們三個都會各自完成各自夢想的藍圖。 但是其實我還有一個對不起的人， 就是妮妮。 網路上出現很多針對妮妮不實的言論。 我只能說尊重，但深表遺憾。 我們狠愛演眼就像一個大家庭， 每個人，每個身邊的親朋好友都想讓這個團體變得更好。 沒有胡椒的後製， 狠愛演的影片節奏就不會有靈魂 沒有蛇丸的魅力， 狠愛演的影片張力就不會那麼強 沒有妮妮跟龍龍， 狠愛演的影片主題就不會那麼多元 沒有我 好像沒差拉 當然每個人在這之中都扮演著很多重要的角色， 各自都還做著上面沒有列出的事情及付出 螢幕前的每部影片， 有太多粉絲沒看到的努力及心酸。 對於針對妮妮的各式酸言酸語， 我想就算我們解釋， 不相信的還是會不相信。 因為不喜歡她的人還是會不喜歡他。 她真的為了狠愛演做了很多， 卻成為眾矢之的， 我們終究是人， 很難不去受到負面言論的影響。 最後 希望各位大大能把重點放在我們之後的創作！ 各種流言蜚語就打住在這裡吧 胡椒、蛇丸跟我一定會呈現最好的一面給大家的～ 握力八百磅的男人敬上

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知名YouTube頻道「狠愛演」自2016年成立，憑著幽默無厘頭的風格，吸引超過160萬粉絲追蹤訂閱。未料狠愛演今(1日)卻突然拋出震撼彈，不僅宣布主頻道停止更新，也證實先前網友揣測「我們內部確實有些問題」。稍早成員之一的牛排也特地在社群網站PO文，首度回應有傳女友妮妮是「狠愛演」拆夥主因一事。

牛排的超正女友妮妮。(取自牛排IG)
牛排的超正女友妮妮。(取自牛排IG)

針對女友妮妮被認為是狠愛演拆夥原因，牛排PO文坦言自己很對不起妮妮，對於網路上出現很多針對女友不實的言論，他只能尊重但深表遺憾。牛排說狠愛演就像大家庭，每個人都想讓這團體變得更好，每個人也在這之中扮演很多重要角色，在每部影片背後有太多粉絲沒看到的努力及心酸。

牛排：「對於針對妮妮的各式酸言酸語，我想就算我們解釋，不相信的還是會不相信。因為不喜歡她的人還是會不喜歡他。她真的為了狠愛演做了很多，卻成為眾矢之的，我們終究是人，很難不去受到負面言論的影響。」盼外界能把重點放在他們之後的創作，各種流言蜚語也能就此打住。

不過牛排這篇回應似乎留下更多謎團，令粉絲忍不住留言發問「那妮妮為什麼要退訂蛇丸和胡椒」、「根本沒解釋 嘻嘻」。

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(中時新聞網)

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