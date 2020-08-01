新北市長侯友宜今（1）日晚間南下高雄為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁加油打氣，侯友宜鼓勵李眉蓁，誠懇認真、全力以赴、不怕困難，向前行。侯友宜也承諾，如果忙完市政，有空一定再南下到高雄為李眉蓁打氣。

國民黨秘書長李乾龍說，李眉蓁有侯市長的加持，逆轉勝機會大，侯市長真的很打拚，對李眉蓁很關心，明天所有立委也會來，幫李眉蓁造勢。

李眉蓁也說，常受到侯市長的鼓勵，鼓勵她不要怕，往前衝，她很感謝。

侯友宜接著說，他幫李眉蓁向高雄市民表示感謝。新北市議員從北部來到南部，國民黨要團結面對選戰，要給李眉蓁溫暖與支持，她勇敢跳出來，要相挺。他也溫暖喊話，人生難免會遇到挫折，做錯事情坦面對，虛心面對大家批評指教。選舉也一樣，勇敢承擔與面對，向前行，全力以赴，打一場美好的選戰，這就是人生。

侯友宜強調，李眉蓁沒選過這麼大的選舉，但她有單純的心，為高雄打拼，所以她的考驗也比較多。他鼓勵李眉蓁，未來要好好報告政見，向高雄人說清楚，誠懇認真，不怕困難。

(中時新聞網)