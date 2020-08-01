桃園一名泰籍移工日前返國後確診新冠肺炎，衛生單位前後一共匡列253名接觸者已疑似症狀者，採檢結果均為陰性。中央流行疫情指揮中心表示，不排除針對工廠周遭加強監測。

泰籍移工2018年入境台灣，在台生活了約2年後，日前返國泰國，被檢出新冠肺炎陽性。該名移工為30多歲男性，22日開始出現腹瀉症狀，活動地以工作地點及宿舍為主。

衛生單位首先匡列189名接觸者，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人，後來又透過健保勾稽出6月起出現症狀的泰國移工，並掌握歡送會參與者、中介等人進行採檢，253人檢驗結果均為陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，雖然這名個案還找不到感染源，但對國內疫情沒有影響，因為追蹤最密切的接觸者都是陰性，不排除針對工廠周遭加強監測。指揮官陳時中表示，我方向泰國提出二採要求後，泰國已經同意，但目前我方還在等待二採執行及檢驗結果的回應。

(中時 )