時代力量黨主席、前立委徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，有勾串滅證之虞，今向法院聲請羈押禁見；另外，時力副秘書長、徐永明辦公室主任林鈺傑10萬元交保。時代力量稍早召開臨時決策委員會，並請林鈺傑到場說明，最終決議即日起停止徐永明及林鈺傑職務，並推派立委、前任主席邱顯智為代理黨主席。

徐永明及林鈺傑於擔任第9屆立委及助理職務期間，因SOGO行賄案，被列為調查對象，經檢調約談後林鈺傑以10萬元交保，徐永明由北檢檢察官聲請羈押禁見，正由台北地方法院審理中。

時力黨中央稍早發出聲明指出，決策委員會今晚召開臨時會，並請林鈺傑到場說明，決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑職務，並推選邱顯智為代理黨主席，同時撤換原擔任紀律委員副秘書長林鈺傑。

時力強調，依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

公聽「賄」收200萬？ 檢調監聽疑徐永明拿錢辦事

(中時 )