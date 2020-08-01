蔡英文社群之夜

高雄市長補選進入倒數階段，各黨參選人皆卯足全力衝刺選情，總統蔡英文社群之夜ft.陳其邁高雄限定場「人蔘大邁進」，則於今(1日)晚在高雄展覽館登場。活動中，蔡英文除了與粉絲互動外，也會力挺陳其邁。

這場社群之夜除了邀請跳舞搖滾團體P!SCO、高雄在地的滅火器樂團等，萬人美老師郭昱晴、雞排妹鄭家純等人也會現身分享他們的故事。而這場活動全程都會在臉書直播，讓無法搶到現場名額的粉絲也可以參與。

另外，其實今天也是高雄巿長補選政見會，陳其邁在會中也說，這一次回來參加市長補選，有一個很重要的是，新市長的任期其實只有2年，所以新市長必須用2年的時間，把4年市政追回來。前些日子，他跑遍高雄各地，拜訪市民朋友，他們都跟他說，「你的選情大家看好，但是投票率可能會很低。」

而陳其邁承諾，帶領的市政團隊，未來一定不分黨派，在地優先，專業優先，用人唯才，只有高雄隊，沒有邁團隊。他服務的市民也是同樣的道理，不會區分黨派、顏色，一視同仁，不管過去有沒有投給他，不管是藍的是綠的，只要在高雄生活，全部都是高雄市民，高雄是我們大家共同的家園。

(中時新聞網)