2020年已進入8月，也有許多民生新規即將上路，無論是補助還是相關禁令或是交通新規，都和民眾的荷包離不開關係。以下5點為8月已上路、即將上路的新規定。

1.台鐵新規

台鐵局規畫，自8月5日起一般對號車票預訂，將從乘車前14天提早至前28天，但不含訂票日。此新規定將有助於10月中秋節、國慶日連假期日的疏運。台鐵局表示，預定8/5凌晨0點起上路的訂票更改規定，主要考量是簡政便民，讓出遊、返鄉、返工民眾更方便，能一次預購去回程車票，避免返鄉、出遊後不能買到回程車票。

2.租屋補貼

今年度租金補貼將分兩階段申請，第1梯次租屋補貼申請期間為8月4日到8月31日，預計明年1月底撥款，第2梯次申請時間落在明年1月中旬，名額從6萬戶增加至12萬戶，而且不受設籍限制，只要有「租屋事實」，都可申請。今年也擴大補貼對象，租金補貼將所得上限從最低生活費1.5倍提升至2.5倍，以新北市為例，將從每人每月2萬3250元放寬到3萬8750元，讓一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，同時也不至補貼到收入較高的族群。

3.禁菸

北市萬華區西門捷運廣場自7月1日起已畫設為禁菸區，北市環保局於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依《菸害防制法》處2000元至1萬元罰鍰，另亂丟煙蒂則依廢棄物清理法處1200元6000元罰鍰。

4.醫藥

含ranitidine藥品許可證清冊。(圖/食藥署)

食藥署7月30日宣布，自8月1日起內含雷尼替丁（ranitidine）成分的胃藥將全面禁用，若醫院、藥局、診所仍持續販售、使用，將依消保法開罰新台幣6~150萬。食藥署表示，近期因國際間發現含雷尼替丁成份的藥品，會因放置時間、保存溫度等造成N-亞硝基二甲胺（N-Nitrosodimethylamine, NDMA）含量逐漸增加，增加致癌風險，美國、歐盟已有數國展開藥品回收作業。

5.青年創業貸款

8月1日上路的青年創業貸款，為助青年圓夢，行政院日前核定「青年創業圓夢方案」，將透過「裕資金、廣服務、創聚落」三大策略，助20～45歲青年創業，其中最大亮點是提供600億元青創貸款，100萬以下小額青創貸款，政府保證成數最高100％，並補助前五年利息1.42％，協助創業青年輕鬆取得第一桶金。

(中時新聞網)